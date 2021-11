Huis in DamwÃ¢ld beschadigd door 'brandbom'

Huis in Damwâld beschadigd door 'brandbom'

zo 14 november 2021 12.44 uur

DAMWâLD - Een woning aan de Ringhersmastrjitte in Damwâld is zaterdagavond beschadigd door een vermoedelijk brandbom of vuurwerk. Het incident vond omstreeks 20.45 uur plaats bij de achterzijde van de betreffende woning. Het vuur kon tijdig worden geblust.

De politie is in de avond ter plaatse gekomen. De forensische opsporing is dezelfde avond ingeschakeld omdat er bij de agenten een vermoeden bestond van brandstichting. Er is een sporenonderzoek gedaan. De politie heeft de zaak verder in onderzoek.