Vrolijk onthaal Sinterklaas in Burgum (zonder politie)

za 13 november 2021 20.20 uur

BURGUM - De intocht van Sinterklaas en zijn pieten ging deze zaterdag anders dan normaal. Vanwege de coronamaatregelen kon de goedheiligman niet per boot aanmeren aan de loswal in Burgum. Hij kwam uiteindelijk per brandweerboot het winkelcentrum ingereden.

Het onthaal werd een gezellige middag waarbij de roetveegpieten zich verspreiden in het centrum zodat mensen ook niet allemaal bij elkaar gingen staan. Er was verder geen politieagent te bekennen. Een groot aantal agenten werd wel ingezet bij de intocht van Sinterklaas in Surhuisterveen.

