Grote politiemacht op de been bij intocht in Surhuisterveen

za 13 november 2021 16.05 uur

SURHUISTERVEEN - De intocht van Sinterklaas in Surhuisterveen ging zaterdag gepaard met een grote politiemacht. Er waren in het dorp zo'n 30 agenten aanwezig inclusief agenten te paard en een droneteam. De politie was aanwezig om de veiligheid te bewaken.

Twee demonstranten

De aanleiding voor de enorme politiemacht was een aangekondigde demonstratie tegen zwarte piet. Deze demonstratie zou ook weer andere mensen kunnen aantrekken die actie zouden willen gaan voeren.

Tijdens de intocht van de goedheiligman en zijn zwarte pieten stonden er twee mannen in een shirt met de tekst 'zwarte piet is racisme' langs de route nabij de oude brandweerkazerne.

Weggehaald

De politie heeft de twee demonstranten uiteindelijk vanwege de veiligheid naar hun auto begeleid. Hun aanwezigheid werd door de lokale bevolking niet gewaardeerd. Dit ging korte tijd gepaard met joelende jongeren. Ook werd er een keer met zwaar vuurwerk gegooid.

