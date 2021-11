Hardleerse Caddy-bestuurder scheurt politie voorbij

di 09 november 2021 16.49 uur

DRACHTEN - Een 50-jarige hardleerse bestuurder van een VW Caddy is dinsdag door de verkeerspolitie van de weg gehaald. De man, woonachtig in de gemeente Weesp, scheurde aan het einde van de ochtend met 128 km/u langs wegwerkzaamheden op de A7 tussen Frieschepalen en Drachten. Hij haalde op dat moment nota bene de politie in.

"De bestuurder maakte door zijn rijgedrag al een gehaaste indruk." zo laat het team verkeer weten op Instagram. Hij passeerde meerdere keren verkeersborden van 90 km en 70 km. Hij bleef hard doorrijden. Dat leverde hem uiteindelijk een netto overschrijding van 58 km/u op.

Bij de staandehouding bleek dat het rijbewijs van de bestuurder sinds vorige maand al ongeldig was verklaard. Dit in verband met het niet betalen danwel volgen van de cursus EMA. Deze was eerder al eens opgelegd vanwege het rijden onder invloed van alcohol. Het rijbewijs had dus al ingeleverd moeten worden bij het CBR.

En daar bleef het niet bij. Tevens stond er nog een boetebedrag open van ruim 700 euro. Omdat hij deze boetes niet kon voldoen, is besloten om de auto in beslag te nemen.