Buitenpost, ook in 2021 een kerstdorp?

di 09 november 2021 14.15 uur

BUITENPOST - Vorig jaar werd er in Buitenpost voor het eerst in de geschiedenis een 'winterlichtroute' georganiseerd. Zo'n 41 straten, 16 huizen en 5 tuinen hebben zich toen aangemeld om mee te doen. Het dorp spreekt van een groot succes: Buitenpost stond tijdens de koude corona wintermaanden volledig in kerstverlichting.

Bewoners van binnen én buiten het dorp kwamen langs om het spektakel te bekijken. Niet alleen leuk voor wandelaars en fietsers, maar ook voor automobilisten: een route van meer dan 25 km werd op de kaart gezet.

Voor de mooist versierde straten en tuinen/huizen werd vorig jaar een aantal prijzen uitgereikt. Wat er allemaal te zien was? Prachtig versierde kerstbomen, de grootste fairybells, lantaarns, vallende sneeuwvlokjes, rendieren, een sneeuwpop die even bij moest komen op een bankje én zelfs een klein "buurtfeestje" met vuurkorf.

Ook dit jaar wil Team Winterlichtroute weer gaan voor een verlicht dorp. Saamhorigheid en originaliteit vormen de thema’s van dit jaar. Wil jij meedoen en kans maken op een mooie prijs voor jouw buurt? Meld je dan aan! Je kunt als buurt/straat meedoen, maar ook als tuin of huis. Stuur voor 15 november een e-mail naar lichtroutebuitenpost@hotmail.com. Je ontvangt dan zo snel mogelijk meer informatie.