Winkeldief blijkt tijdens verhoor ook fietsendief

do 04 november 2021 15.46 uur

DRACHTEN - De politie van Drachten heeft woensdag met één aanhouding twee diefstallen opgelost. Een 24-jarige Drachtster werd woensdag aan het einde van de middag aangehouden nadat hij een koptelefoon had gestolen in zijn woonplaats. De dienders waren de man op het spoor gekomen met behulp van camerabeelden in het centrum van Drachten.

Op het moment dat de winkeldief werd ingesloten werd er aangifte gedaan van diefstal van een elektrische fiets. Tijdens het verhoor van de man bekende hij ook het stelen van deze fiets. Hij bleek deze te hebben verstopt bij Transferium Drachten Oost. De verdachte heeft de plek aangewezen waar de gestolen fiets en bijbehorende accu lagen.