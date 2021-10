Bouwvakker tankt na ontslag met pas van baas: 600 euro boete

ma 25 oktober 2021 13.15 uur

LEEUWARDEN - Hij vond dat zijn baas hem na zijn ontslag nog geld verschuldigd was en dus tankte een inwoner van Broeksterwâld (24) in privétijd met de tankpas van het bedrijf. Maandag legde de politierechter de man een boete op die hoger was dan het bedrag waarvoor hij had getankt.

1400 euro

De Broeksterwâldster had in 2019 en 2020 een poos als uitzendkracht voor een bouwbedrijf gewerkt. Het ging op een gegeven moment bergafwaarts met het bedrijf, vertelde hij aan de rechter. Hij kreeg ontslag. Hij zou echter nog wel geld tegoed hebben. “Ik heb zwarte uren voor hem gemaakt, die niet op papier stonden. Ik moest minimaal nog 1400 euro van hem hebben”, aldus de verdachte.

Brandstofkosten liepen op

Ook zou hij de nodige overuren hebben gemaakt. Het viel de eigenaar op dat na het ontslag van de verdachte de brandstofkosten opliepen. Na wat onderzoek bleek dat de Broeksterwâldster had getankt met de pas van het bedrijf. Er was hem niet om de pas gevraagd, zei de verdachte.

600 euro boete

Bij de politie had hij toegegeven dat hij voor eigen rechter had gespeeld. “Misschien wel dom, maar zo ben ik”, had hij er aan toegevoegd. Er zou vaker met de pas getankt zijn, in meerdere voertuigen. Daarvoor was geen bewijs, concludeerde rechter Willem Sikkema. Wel kon bewezen worden dat de verdachte voor bijna 500 euro had getankt. Hij kreeg daarvoor een boete van 600 euro.