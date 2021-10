Om de beurt over de brug van Kootstertille

ma 25 oktober 2021 10.21 uur

KOOTSTERTILLE - Zodat het vrachtverkeer toch over de brug van Kootstertille kan rijden, zijn er maandag verkeersregelaars ingezet. Ze zijn voorlopig voor een week ingehuurd om het verkeer om de beurt over de brug te laten rijden.

De brug van Kootstertille is niet meer veilig en daarom werd enkele weken geleden besloten om de brug af te sluiten voor zwaar vrachtverkeer. Met de inzet van de verkeersregelaars hoopt de provincie Fryslân een goede tijdelijke oplossing te hebben gevonden. Het is de bedoeling dat er over een week een slimme verkeersinstallatie wordt geplaatst die het werk van de verkeersregelaars overneemt.

De provincie Fryslân is samen met Rijkswaterstaat tot deze maatregel gekomen. Dit vanwege de forse impact van de huidige maatregelen op het openbaar vervoer, de omliggende bedrijven en het agrarisch verkeer.

Zolang er verkeersregelaars worden ingezet, is de ontheffing enkel geldig van 6.00 uur tot 19.30 uur op werkdagen en van 7.00 uur tot 19.30 uur op zaterdag.

