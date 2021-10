Drachtster centrum klaar voor donkere wintermaanden

di 12 oktober 2021 10.46 uur

DRACHTEN - Er is maandag een begin gemaakt met het aanbrengen van nieuwe feestverlichting in het centrum van Drachten. In de Noorderbuurt en Zuiderbuurt worden bollen opgehangen met verlichting. En zo ook in de Zuid- en Noordkade.

De oude verlichting was gedateerd en niet energiezuinig. De huidige nieuwe verlichting is ledverlichting en wel energiezuinig. De bollampen zorgen voor een mooie sfeer in de donkere maanden.

Langs de Drachtstervaart worden de bomen voorzien van ledverlichting, en als straks het blad van de bomen is, geeft dat een mooi effect aan het water.

FOTONIEUWS