Man raakt onwel en botst met auto tegen boom

zo 10 oktober 2021 11.22 uur

KOLLUMERZWAAG - Een automobilist is zondagochtend met zijn voertuig tegen een boom gereden aan de Paden in Kollumerzwaag. De man zou onwel zijn geraakt waarna hij de macht over het stuur verloor.

De hulpdiensten werden om 10.27 uur gealarmeerd voor het ongeval. De man is gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Hij kwam met de schrik vrij.

