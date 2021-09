Prachtige Kinderlampex editie 2021 in Driezum

za 25 september 2021 21.45 uur

DRIEZUM - DRIEZUM - Onder prachtige weersomstandigheden werd zaterdag in het Driezumer bosk de Kinderlampex (of Lytse Lampex) editie 2021 gehouden. De Kinderlampex is een speciaal evenement voor alle kinderen in de Friese Wouden.

Er hadden zich 35 teams opgegeven. Om 10.00 uur ging het eerste team van start en de rest van de teams volgde steeds 5 minuten later. Voordat elk team van start ging werd er een groepsfoto gemaakt.

In het Driezumer bosk waren door de organisatie 22 hindernissen uitgezet over een lengte van zo'n 3 tot 4 kilometer. Onderweg kregen de deelnemers een suikerspin en bij de finish was er een broodje hamburger.

FOTONIEUWS