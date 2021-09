Wielrenner gewond na botsing met auto

ma 20 september 2021 17.59 uur

SUWâLD - Een wielrenner is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto aan de Warren tussen Burgum en Suwâld. Het slachtoffer kwam in botsing met een automobiliste die vanuit tegenovergestelde richting het fietspad overstak naar een erf van een woning.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.10 uur en de politie en een ambulance kwamen ter plaatse. Het slachtoffer was in botsing gekomen met de zijkant van de auto waardoor twee zijramen waren gesprongen. De man is per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.

FOTONIEUWS