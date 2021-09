Kloosterlaan wordt plek voor nieuwbouw in Burgum

za 18 september 2021 16.25 uur

BURGUM - Het is vrijwel zeker dat er binnenkort 68 nieuwe woningen worden gebouwd ten oosten van de Kloosterlaan in Burgum. Het gaat om de locatie van de manege en de plek langs de Kloosterlaan onder de Menno van Coehoornweg.

De meerderheid van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft donderdag de knoop doorgehakt. Er is tijdens een opinïerende sessie een keuze gemaakt. De officiele besluitvorming vindt in een later stadium plaats.

68 huizen buitenstedelijk

Burgum heeft dringend behoefte aan nieuwbouwwoningen en het schoot de afgelopen jaren niet op met de plannen. Het lijkt er nu op dat er binnen afzienbare tijd 'buitenstedelijk' gebouwd kunnen worden. Deze woningen mogen van de provincie Fryslân gebouwd worden via het compensatiepakket Centrale As

Dúdlikheid

Wethouder Gelbrich Hoekstra (CDA) is blij met de uitkomst en richting van de gemeenteraad. "Ik tink dat dit in prima út te wurkje opsje is. It is moai dat der no dúdlikheid komt." In november volgt een raadsvoorstel met meer details waarna vrij vlot het bestemmingsplan kan worden gewijzigd.

FNP kiest anders

Het CDA, de grootste partij in de gemeente, koos voor de Kloosterlaan Noord en manege omdat hier het snelst de schep in de grond kan. Coalitiepartij FNP koos als één van de weinige partijen voor een andere plek: De Elingsloane. De partij vindt dat deze plek het beste aansluit bij de bestaande (nieuw)bouw.

Elingsloane voor wonen/werken

De PvdA heeft de locatie van manage Heechhiem op het oog met de Kloosterlaan Noord als optie om verder te gaan bouwen. De ChristenUnie start liever op de Kloosterlaan Noord met de manege als tweede fase. De CU ziet ook voor de Elingsloane mogelijkheden maar dan meer voor 'wonen en werken'. Diverse partijen konden zich daarin ook vinden.

GrienLinks gaf geen voorkeuren op. De partij vroeg wel om rekening te houden met de gezondheid van de nieuwe bewoners en het landschap. De VVD zou op meerdere locaties willen bouwen. De Kloosterlaan Zuid zou geschikt zijn voor 8 luxere woningen en de rest zou verdeeld kunnen worden over de Kloosterlaan Noord en Elingsloane en deel manege. De VVD kiest voor meerdere locaties om risico's te spreiden en de overlast te verdelen. Ook BV NL en D'66 kiezen voor de manege als eerste optie.

Manege

De locatie van de manege is in eigendom van de heer Alex Nijboer. Hij schreef eerder een brief aan de gemeente. "Het grote voordeel van locatie 'Heechhiem' is dat het voor een groot deel reeds uit bebouwing bestaat en dat tevens een deel als binnen stedelijk is aangewezen en een ander deel buiten stedelijk ligt. Hierdoor kan deze locatie in beide behoeftes voorzien qua binnen en buiten stedelijk bouwen en er per saldo minder procedures doorlopen hoeven te worden door dit alles op 1 locatie te realiseren."

De eigenaar wil het gebied zelf aan ontwikkelen in samenwerking met Friso Bouwgroep. "Op deze locatie zouden we graag zien dat er gebouwd kan worden voor zowel sociale huur, starterwoningen en vrijstaande woningen. We zouden graag de jeugd van Tytsjerksteradiel de kans geven om ook betaalbaar te kunnen wonen binnen onze gemeente. Hierover gaan wij graag met u in overleg."

Locatie Heechhiem:

Totaal groot ca 54.000 m2

Mogelijkheid binnenstedelijk:

6 vrijstaande woningen

22 twee onder 1 kap woningen

Mogelijkheid buiten stedelijk:

8 vrijstaande woningen

32 twee onder 1 kap woningen

54 rijwoningen

Totaal mogelijkheid:

14 vrijstaande woningen

54 twee onder 1 kap woningen

54 rijwoningen.