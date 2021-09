Man (42) opgepakt na mishandeling

za 18 september 2021 12.42 uur

DRACHTEN - Een bewoner van De Zool is vrijdagavond mishandeld door een 42-jarige man uit de gemeente Westerkwartier. De mishandeling vond omstreeks 18.45 uur plaats in Drachten.

Volgens buurtbewoners wilde de bewoner zijn auto parkeren voor zijn woning. Op dat moment stond er een andere auto, waardoor hij er niet langs kon. Om deze reden heeft de bewoner zijn claxon gebruikt. Toen de bewoner zijn auto uiteindelijk geparkeerd had, liep hij naar zijn huis. De 42-jarige man was er niet van gediend dat de man had getoeterd.

De 42-jarige man schold de bewoner uit en ging hem te lijf. Dit liep uit op een vechtpartij midden op straat. De 42-jarige man liep vervolgens een andere woning binnen en heeft twee messen gepakt. Hiermee werd het slachtoffer bedreigd. Buurtbewoners wisten uiteindelijk erger te voorkomen.

De bewoner is behandeld in een ambulance. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. De 42-jarige man is er na de mishandeling vandoor gegaan. Even later wist de politie de man alsnog aan te houden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zal hier verhoord worden.