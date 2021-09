Grimmige sfeer op kermis leidt tot ruzies

za 18 september 2021 10.20 uur

BURGUM - Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk maar een kermisavond in Burgum liep vrijdag volledig uit de hand. Even na middernacht keerde de rust langzaam terug. De politie spreekt van een grimmige en onrustige sfeer. Er zijn verder (nog) geen aanhoudingen verricht.

Wat wel bekend is, is dat er in elk geval honderden jongeren op de been waren. Lokale jongeren kregen op een zeker moment ruzie met jongeren uit vermoedelijk Leeuwarden. Zij waren in o.a. Mercedessen naar Burgum gekomen. De ruzie escaleerde en groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Er zou gedreigd zijn met een mes en/of geslagen met een klomp.

Een buurtbewoner bij het politiebureau laat weten dat er rond middernacht ook een groep jongeren zich bij het politiebureau meldde. Dit ging gepaard met enorm veel lawaai waardoor buurtbewoners wakker werden.

De politie bevestigt dit verhaal en laat weten dat deze jongeren aangifte wilden doen. De buurtbewoner laat weten dat het hier ging om jongeren die gebrekkig Nederlands spraken en in snelle en dure auto's reden.

Of er daadwerkelijk aangiftes zijn opgenomen en wat de inhoud hiervan is, kon de persvoorlichter zaterdag nog niet melden.