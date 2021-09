Automobilist botst op boom op Zomerweg

wo 08 september 2021 19.18 uur

NOARDBURGUM - Een automobilist uit Medemblik is woensdagavond met zijn bestelbus tegen een boom gereden op de Zomerweg bij Noardburgum. Het ongeval vond omstreeks 18.30 uur plaats.

De man verklaarde bij de politie dat hij plotseling in elkaar zakte en even later botste zijn voertuig tegen de boom. Na het ongeval was de man bang dat zijn auto in brand zou vliegen vanwege rookontwikkeling. Hij besloot daarop een crossmotor en jerrycans met benzine uit de laadbak te gooien.

De bestelbus vloog niet in brand maar raakte wel flink beschadigd door de aanrijding. De man kwam uiteindelijk met de schrik vrij. Hij werd nog wel onderzocht door het ambulancepersoneel.

De man heeft bij de politie nog een speekseltest moeten doen. Daaruit bleek dat hij niet onder invloed achter het stuur had gezeten.

