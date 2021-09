Multifunctionele accommodatie in Tytsjerk en Jistrum

di 07 september 2021 17.31 uur

BURGUM - Het college van Tytsjerksteradiel heeft ingestemd met de bouw van multifunctionele accommodaties in Tytsjerk en Jistrum. De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering van 16 september het definitieve besluit hierover.

In beide dorpen zijn er plannen voor nieuwbouw van de basisscholen. Dorpsbelangen Tytsjerk wil met diverse partijen samenwerken en het bestaande dorpshuis Yn’e Mande uitbreiden tot een multifunctioneel centrum met een nieuwe school, gymzaal en kinderopvang. In Jistrum krijgen ook de sportvoorzieningen een plaats in de multifunctionele accommodatie.

Tytsjerk

De openbare en de christelijke school in Tytsjerk zijn in 2018 gefuseerd. De leerlingen zitten nu in het gebouw van de openbare school. Omdat dit gebouw te klein en verouderd is, is een nieuw schoolgebouw nodig. Dorpsbelangen Tytsjerk, het dorpshuis, de peuteropvang en basisschool gaan samenwerken binnen het multifunctionele centrum (MFC). “De komst van dit MFC met vele voorzieningen is zeer belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. Door de samenwerking van de verschillende partijen is er in het dorp draagvlak voor het plan en wordt het MFC een plek om elkaar te ontmoeten”, aldus wethouder Andries Bouwman.

Jistrum

In 2019 is in Jistrum een Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) project gestart. Hierin staat de samenwerking tussen de gemeente en het dorp en werken aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Jistrum centraal. Alle verenigingen en (maatschappelijke) organisaties uit het dorp zijn bij het project betrokken. Belangrijke onderdelen van de multifunctionele accommodatie (MFA) zijn de bestaande sportvoorzieningen en de nieuw te bouwen school in het dorp. De scholenkoepel PCBO heeft plannen voor het bouwen van een nieuwe school. “In Jistrum zijn de voorzieningen zoals school, kinderdagopvang, gymzaal en sportvoorzieningen verspreid door het dorp. De bouw van de MFA is een mooie kans voor Jistrum om een voorzieningen te behouden. Diverse partijen kunnen op verschillende tijden gebruik maken van de MFA,” zegt wethouder Gelbrig Hoekstra.

Visie Maatschappelijk Vastgoed

Op 1 juli 2021 is de visie Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld door de gemeenteraad en daarmee zijn de kaders voor het bouwen van multifunctionele centra duidelijk. Deze visie heeft als doel de leefbaarheid in de dorpen verder verbeteren en om van Tytsjerksteradiel een topregio te maken.