Dit was de oorzaak van branderige lucht in Harkema

do 12 augustus 2021 10.59 uur

HARKEMA - De oorzaak van de vreemde lucht in Harkema is bekend. Het betrof het schoonmaakmiddel natrium hydroxide. Een boer had zijn stal schoongemaakt met het middel en daarna laten luchten. De geur verspreidde zich in de omgeving maar bleef er vervolgens hangen omdat het niet waaide.

De brandweer laat weten dat het schoonmaakwerk volgens de regels is gedaan. "Door de windstilte bleef de lucht in de omgeving hangen. Dit is geen gevaar voor de gezondheid van mensen en dieren. Het kan wel irriteren aan de ogen." aldus de brandweer.