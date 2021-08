Mysterieuze lucht zorgt voor branderige ogen

do 12 augustus 2021 09.50 uur

HARKEMA - De brandweer is woensdagnacht in actie gekomen in Harkema. Even na middernacht hadden jongeren een vreemde lucht waargenomen in de omgeving van de Betonwei en de Bosk. Sommigen kregen daarvan branderige ogen.

De vreemde lucht was reden genoeg om de brandweer op te roepen. Zij kwamen ter plaatse en hebben in de omgeving metingen verricht. Het werd alleen niet duidelijk wat de vreemde lucht veroorzaakte. De jongeren die nog steeds last hadden van de ogen werd geadviseerd om alert te blijven en een huisarts te bezoeken als de klachten zouden aanhouden.

Hoogwerker

De hoogwerker van Drachten is na 20 minuten ook nog ter plaatse gekomen. Dit was nodig om een situatie op het dak van een bedrijf te inspecteren. Er was daar een opvallende rookpluim waargenomen. Er werd ook vanuit de hoogwerker niets verontrustends aangetroffen. Er is ook gekeken met een warmtecamera.

Raadsel

Het was de bewuste nacht windstil en mistig. Mogelijk was dat mede de oorzaak dat de lucht lang kon blijven hangen. Het blijft tot op heden een raadsel wat de oorzaak is geweest.

De oorzaak is inmiddels bekend. Klik hier voor een update over dit nieuws.

FOTONIEUWS