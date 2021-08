Kop-staartbotsing bij Waaxens

wo 04 augustus 2021 17.10 uur

WAAXENS (NOARDEAST-FRYSLâN) - Op de Hillige Wei bij Waaxens vond woensdag een kop-staartbotsing plaats. De bestuurder van een VW Polo zag te laat dat een automobiliste voor hem (bijna) stil stond. Een aanrijding was het gevolg. De vrouw wilde rechts afslaan naar de Medwerterwei.



Uit voorzorg is er een ambulance ter plaatse gekomen. Alle betrokkenen kwamen uiteindelijk met de schrik vrij. De hulpdiensten waren even na 16.00 uur opgeroepen voor het ongeval.



De politie heeft de aanrijding afgehandeld en een berger heeft de beschadigde voertuigen weggesleept.

