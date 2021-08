Burgerme opent 22e vestiging in Drachten

wo 04 augustus 2021 15.09 uur

DRACHTEN - Op 6 juli heeft burgerme haar 22e vestiging geopend in Drachten. Dit is tevens de 1ste vestiging in Friesland. De opening was een groot succes.

De eigenaar van burgerme Drachten heeft enorm veel zin in de komende tijd zegt hij: "Wij zijn de eerste burgerme vestiging in het mooie Friesland. Het is natuurlijk erg leuk om de inwoners van Drachten iets nieuws te kunnen bieden. Door de voorbereidingen die wij hebben getroffen was de opening een groot succes!"

Duitse keten burgerme

burgerme is in 2010 begonnen in Duitsland, in 2013 werd de formule naar Nederland gehaald. burgerme is een food delivery formule die de lekkerste hamburgers, salades of fingerfood bij jou thuis bezorgt.

De eigenaar van burgerme Drachten vertelt: "burgerme is een heel mooi concept. Je kunt je hamburger namelijk helemaal zelf samenstellen, precies zoals jij het lekker vindt. Of je nu voor een Angus-burger kiest of voor een Meatless please, als klant heb jij het voor het zeggen. Het draait bij burgerme om goede kwaliteit en dat vind ik erg belangrijk."

Meer dan hamburgers

"Wij bezorgen niet alleen hamburgers", vertelt de eigenaar. "Fingerfoods zoals Chicken Fingers en Chili & Cheese Nuggets staan ook op het menu. Daarnaast maken wij ook salades met verse producten. En uiteraard kan je ook een milkshake of dessert bestellen om jouw burgerme maaltijd goed af te sluiten. Als je bij burgerme bestelt, dan wordt jouw bestelling binnen 45 minuten thuis bezorgd. Omdat kwaliteit op nummer 1 staat bij burgerme, bezorgen zij jouw bestelling in speciale inductietassen. Deze tassen blijven namelijk tot een uur lang op dezelfde temperatuur van binnen. De koude producten worden uiteraard lekker koel geleverd!"

Wie, wat, waar?

burgerme Drachten is te vinden op de Noordkade 45. Je kunt jouw favoriete burger laten bezorgen of afhalen. Uiteraard kan je ook langs komen in de vestiging.

burgerme Drachten is elke dag geopend van 11:00 tot 23:00. Wil je meer weten over burgerme of wil je het menu eens bekijken? Ga dan naar burgerme.nl

