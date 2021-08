Mestverwerking FryslÃ¢n failliet verklaard

Mestverwerking Fryslân failliet verklaard

wo 04 augustus 2021 13.05 uur

WâLTERSWâLD - Mestverwerking Fryslân aan de Broekloane in Wâlterswâld is deze week voor de rechtbank in Leeuwarden failliet verklaard. Het faillissement werd door het bedrijf zelf aangevraagd. Het bedrijf verwerkt mest en meststoffen voor akkerbouw tot biomassa voor biogas-installaties.



Aanvankelijk wilde het bedrijf nog flink uitbreiden van 95.000 ton naar 250.000 ton kippenmest per jaar. Omwonenden stapten vanwege angst voor stankoverlast naar de Raad van State. Ze waren het niet eens waren met de verleende vergunning van de provincie Fryslân.

In meerdere uitspraken oordeelde de Raad van State dat de vergunning juist was afgegeven.