Toch nog autocross in Kollum maar zonder publiek

wo 04 augustus 2021 10.15 uur

KOLLUM - De autocross in Kollum gaat op 14 augustus door. Het evenement wordt echter zonder publiek georganiseerd. Vanwege de huidige coronamaatrdegelen is dit de enige optie om de autocross door te laten gaan. Er zijn namelijk maximaal 750 bezoekers / aanwezigen toegestaan tijdens een evenement.



De Coureurs kunnen zich vanaf nu inschrijven. Elke coureur mag drie helpers gratis meenemen en er kunnen maximaal 180 rijders meedoen. "In eerste instantie is de wedstrijd zonder prijzengeld, mocht volgende week blijken dat hier wel (beperkt) ruimte voor is kan dit altijd nog veranderen." zo laat de Autocross Kollum weten.