GGD Fryslân: tal besmettingen gehalveerd

za 31 juli 2021 11.30 uur

LEEUWARDEN - Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Friesland is gehalveerd. Er waren de afgelopen week 834 positieve tests, tegen 1468 een week eerder. Nadat oplopende cijfers vorige week stabiliseerden, is nu een daling ingezet. Vooral in de leeftijdsgroep 18 tot 30 jaar waren er veel minder positieve tests. Meer besmettingen waren er in de groep 12 tot 18 jaar (van 18 naar 40). Naar verhouding raakten ook meer ouderen besmet.

Net als vorige week testten 64 zestigplussers positief. Onder hen waren 37 zeventigplussers, tegen vorige week 24. In de verpleeg- en verzorgingshuizen stegen de besmettingscijfers. Hier testten 40 mensen positief, onder wie 18 bewoners. Een week eerder waren hier 25 besmettingen onder wie 12 bewoners. In de Thuiszorg raakten 17 mensen besmet, onder wie 7 cliënten. Een week eerder waren hier 2 besmettingen in totaal.

Minder vaccinaties

De afgelopen week zijn 24.399 vaccinaties gezet, tegen 39.666 vorige week. De daling van ruim 15.000 komt doordat de laatste fase van het vaccinatieproces is aangebroken. Iedereen heeft een uitnodiging ontvangen en wie dat wilde heeft een afspraak kunnen maken. Acht van de tien gezette prikken betreft nu tweede prikken. Wie nog geen afspraak heeft gemaakt krijgt een herinneringsbrief.

Dokkum gaat over twee weken dicht

Doordat het minder druk is, kunnen mensen die nu alsnog een eerste vaccinatie willen snel terecht in de priklocaties in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. In Dokkum, Franeker, Koudum en Appelscha is prikken zonder afspraak nog twee weken mogelijk. Die vier locaties gaan daarna dicht. Vorige week maakten 1061 mensen hier gebruik van. Deze week waren het er 725. Deze kleinere locaties zijn niet de hele week meer open. Ze sluiten over twee weken helemaal.

Waddeneilanden

Daarnaast bezoekt de GGD de Waddeneilanden, wat daar voor een hoge vaccinatiegraad heeft gezorgd. Komende week krijgen jongeren van 12 tot 18 jaar op afspraak hun tweede prik.

Ook eilanders die eerst nog twijfelden zijn dan welkom. Ze kunnen een afspraak maken of wijzigen via het nummer dat op hun uitnodiging staat. Op woensdag wordt gevaccineerd op Ameland, donderdag op Terschelling, vrijdag op Schiermonnikoog en op de woensdag daarna (11 augustus) op Vlieland.

In totaal zijn nu 611.290 prikken gezet door de GGD bij inwoners van Fryslân. Huisartsen en zorginstellingen kunnen geen cijferoverzichten geven, maar de inschatting is dat zij in Friesland zo’n 150.000 prikken hebben gezet. Via de GGD zijn inmiddels meer dan 271.000 Friezen volledig gevaccineerd. Er komen 570.000 inwoners in aanmerking voor een vaccin.

De cijfers

De 5558 coronatesten van de afgelopen week waren ruim 2800 minder dan een week eerder (8385). Daarvoor waren er 13.004 testen afgenomen. In WTC Expo in Leeuwarden nam GGD Fryslân 344 testen af voor het landelijke project testenvoorjereis.nl voor vakantiegangers. Vorige week waren dit 264 en de week daarvoor 800. De GGD is één van de organisaties waar deze testen mogelijk zijn.

De 834 besmettingen van deze week brengen het totaal aan Friese positieve tests op 47.829. Er zijn nu 492.905 monsters afgenomen bij inwoners van deze provincie. In de afgelopen zeven dagen zijn zeven ziekenhuisopnames en één sterfgeval doorgegeven aan GGD Fryslân. Vorige week waren dit vier respectievelijk één.

Gemeenten

​Alleen in Waadhoeke en op Vlieland waren de afgelopen zeven dagen meer nieuwe besmettingen dan in de week ervoor. Grootste daler was deze week Smallingerland, met een afname van 70 procent.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 145 (264), Súdwest-Fryslân 140 (210), Waadhoeke 79 (69), De Fryske Marren 75 (161), Heerenveen 75 (153), Smallingerland 54 (180), Opsterland 49 (103), Achtkarspelen 41 (58), Tytsjerksteradiel 35 (51), Noardeast-Fryslân 32 (43), Ooststellingwerf 30 (60), Harlingen 27 (39), Weststellingwerf 26 (35), Terschelling 10 (15), Dantumadiel 8 (14), Ameland 4 (8), Vlieland 4 (2) en Schiermonnikoog 0 (3).