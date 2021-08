Waterleiding gesprongen in DamwÃ¢ld

Waterleiding gesprongen in Damwâld

za 31 juli 2021 10.56 uur

DAMWâLD - Aan de D. Fontein de Jongstraat in Damwâld sprong zaterdagochtend een leiding. Bewoners in de omgeving hadden hierdoor geen water meer uit de kraan.



Vitens is omstreeks 10.30 uur aan de slag gegaan om de waterstoring te verhelpen. Naar verwachting is het probleem snel weer opgelost.