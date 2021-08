Burgemeester Kramer bezoekt oude PM Kollum in brandweerkazerne

vr 30 juli 2021 18.50 uur

KOLLUM - Burgemeester Johannes Kramer bracht vrijdagmiddag een bezoek aan de brandweerkazerne in Kollum. Hier zijn een aantal brandweermannen bezig de oude PM Kollum op te knappen en te beplakken met stickers zodat de wagen in Roemenië weer gebruikt kan worden.



De burgemeester wilde graag even kijken bij de oude PM Kollum en met de desbetreffende brandweermensen spreken over Roemenië. Dit omdat er in augustus een delegatie naar Roemenië gaat om de oude PM Kollum en goederen te overhandigen.



Op donderdag 19 augustus gaat er weer een delegatie brandweermensen uit Kollum naar Praid afreizen, onder wie Albert Hoof, Jelle van der Valle, Peter Zijlstra, Meinderd Woudwijk en Jelle Boerema. Normaliter worden alle afgeschreven brandweervoertuigen via een de veiling verkocht. Maar in dit bijzondere geval gaf de Veiligheidsregio toestemming om de oude PM Kollum (de Renault Master van 2003,18 jaar oud ) naar Roemenië te brengen.



De oude PM Kollum gaat daar de Mercedes vervangen die inmiddels 39 jaar oud is en voor deze hedendaagse begrippen te weinig PK heeft. Maar gaat nu wel dienst doen in Ocna de Jos met pomp als brandblus auto. De Renault Master wordt als volledig hulpverleningsvoertuig ingericht met hier afgeschreven redgereedschappen van de veiligheidsregio die daar nog jaren dienst kunnen doen.

