Burgemeester start integriteitsonderzoek Woudhof-dossier

vr 30 juli 2021 13.37 uur

DAMWâLD - Burgemeester Klaas Agricola van de gemeente Dantumadiel laat een onderzoek uitvoeren in de kwestie rond de mogelijke herontwikkeling van het terrein van De Woudhof aan de Willemstrjitte 27 in Damwâld. Het onderzoek start in september en wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau uit Amersfoort, Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

De kwestie

Ondernemer en raadslid Romke Postma wil op de plek van de voormalige dagbesteding Woudhof appartementen bouwen en vrije kavels verkopen. In de aanvraag bij de gemeente stond vermeld dat de buurman het plan steunde. Volgens eerdere berichtgeving in de Leeuwarder Courant bleek daar niets van te kloppen. Ook nadat de buurman een mail stuurde naar de gemeente werd hij opvallend genoeg een halfuur later door Postma gebeld. Volgens het raadslid zou dat toeval zijn geweest.

Vraag om duidelijkheid

De gemeente laat vrijdag weten dat verschillende belanghebbenden aan het college, de raad en de burgemeester hebben gevraagd om een onafhankelijk onderzoek. Vanaf mei is de zaak rond De Woudhof en de behandeling van een brief daarover in verschillende openbare vergaderingen aan de orde geweest. Tijdens het stemmen, stemde raadslid Postma mee terwijl hij dat niet had moeten doen. Zo zei hij later in de krant.

Helderheid

De burgemeester acht het niet wenselijk dat in deze kwestie de nodige geruchten, suggesties en vermoedens in de openbaarheid (blijven) circuleren. "Daardoor kunnen niet alleen personen worden geschaad, maar ook het vertrouwen in bestuur en politiek."

Een onafhankelijk onderzoek moet alle relevante feiten en omstandigheden in kaart brengen en opheldering en duiding geven. Daarbij gaat het om naleving van regels, gedragscodes en protocollen, maar ook om integer handelen van alle betrokkenen.

​In een persbericht laat de gemeente weten: "Totdat het onderzoek is afgerond en het definitieve onderzoeksrapport is uitgebracht, zullen er geen verdere mededelingen over de kwestie rond De Woudhof worden gedaan."