Vrachtwagen eindigt in de sloot bij Anjum

wo 28 juli 2021 16.26 uur

ANJUM - Een chauffeur is woensdagmiddag met zijn vrachtwagen in de sloot beland langs de Healbeamswei in Anjum. De man kwam met de schrik vrij. Zowel de politie als een ambulance werden om 15.34 uur opgeroepen voor het incident.



Het regende flink tijdens de afhandeling van het ongeval. De bestuurder kon in afwachting van de berger droog in een politieauto zitten.

Aan het einde van de middag heeft berger Betten uit Sneek het voertuig uit de sloot getakeld.

