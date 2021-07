Zwembad De Wetterstins vrijdag weer geopend

wo 28 juli 2021 15.10 uur

BURGUM - Zwembad De Wetterstins in Burgum is vanaf vrijdag weer geopend. Het zwembad was dicht na een storing in de technische ruimte van het zwembad. Twee pompen gingen kapot.



De storing ontstond door de heftige buien van afgelopen weekend. Kijk voor de actuele openingstijden op de website.