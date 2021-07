19 appartementen boven voormalige Bristol in Drachten

wo 21 juli 2021 14.55 uur

DRACHTEN - Het gebouw aan de Noorderbuurt 39 in Drachten, waar voorheen o.a. Bristol was gevestigd, wordt binnenkort flink verbouwd. Op de eerste en tweede verdieping moeten in totaal 19 appartementen worden gerealiseerd.

Het idee voor de bouw van appartementen bestaat al ruim een jaar. In september 2020 ging het gemeentebestuur van Smallingerland al akkoord met de bouw van 11 tot 14 appartementen op de eerste verdieping van het bestaande pand. Later kwam het verzoek van de initiatiefnemer om een tweede verdieping te realiseren zodat er in totaal 19 appartementen kunnen worden gebouwd. Het college van B&W heeft aangegeven medewerking te verlenen aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Zodra de vergunning is geregeld, kan worden gestart met de inpandige verbouwing van de eerste verdieping. Daar zullen nu 12 appartementen gebouwd worden. Op de nieuw te bouwen tweede verdieping komen nogmaals zeven appartementen. De begane grond zal voornamelijk gebruikt worden door een aantal winkels en een klein gedeelte zal inpandig verbouwd worden tot bergingen.

Een groot gedeelte van het winkelpand op de begane grond wordt momenteel aangeboden via Makelaardij Hoekstra.