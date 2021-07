Unaniem besluit: Friese plaatsnamen in Noardeast

do 08 juli 2021 22.15 uur

KOLLUM - De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft donderdagavond unaniem besloten dat plaatsnamen in de gemeente een Friese plaatsnaam krijgen. Via een unaniem aangenomen amendement is besloten dat de 'verfriezing' niet gaat gelden voor de plaatsnamen Hiaure, Aalsum en Waaxens. In het originele plan was ook al een uitzondering opgenomen voor Burum, Munnekezijl, Warfstermolen en Kollumerpomp.

De nieuwe namen worden in 2023 ingevoerd in een tijdspanne van 5 jaar. Met de nieuwe namen is een bedrag van 408.000 euro gemoeid. Dit geld wordt beschikbaar gesteld via de herdelingsvergoeding van de provincie waardoor de gemeente zelf geen extra kosten zou hebben.

FNP-raadslid Aant Jelle Soepboer: "It giet hjir hjoed net om tegeltjes Frysk. Dit is gjin moeilijk dwanerij. Dit wat wy hjoed dogge binne de earste foarsichtige lytse stapkes mei it libben hâlde fan ús taal en it werom finen fan ús sels respekt. Eala Frya Fresena."

Het gaat om de dorpen:

Anjum, Augsbuurt, Bornwird, Ee, Engwierum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Holwerd, Kollumerzwaag, Lioessens, Metslawier, Morra, Niawier, Oosternijkerk, Oostmahorn, Oostrum, Oudwoude, Paesens, Triemen, Veenklooster, Westergeest en Zwagerbosch.

De nieuwe naam wordt:

Eanjum, Augsbuert-Lytsewâld, Boarnwert, Ie, Ingwierrum, Hantumerútbuorren, Hantumhuzen, Holwert, Kollumersweach, Ljussens, Mitselwier, Moarre, Nijewier, Easternijtsjerk, De Skâns-Oostmahorn, Eastrum, Aldwâld, Peazens, De Trieme, Feankleaster, Westergeast, Sweagerbosk.