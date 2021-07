Auto's total loss bij botsing op Uterwei

do 01 juli 2021 09.33 uur

AUGUSTINUSGA - Op de Uterwei (N358) bij Augustinusga kwamen donderdag omstreeks 9.00 uur twee auto's met elkaar in botsing. Hoe de aanrijding plaats kon vinden, is vooralsnog onduidelijk.

De politie en ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. In een ambulance is één inzittende van de voertuigen onderzocht. De vrouw had last van de voet. Zij is door het ambulancepersoneel thuisgebracht.

FOTONIEUWS