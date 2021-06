Meisje van 15 'te koop aangeboden' voor seks

wo 30 juni 2021 16.45 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twee jaar cel geëist plus een jaar voorwaardelijk in de zaak tegen een 22-jarige inwoner van Burgum wegens het prostitueren van een meisje van 15 uit Drachten. De officier van justitie stelde dat de Burgumer het meisje 'letterlijk te koop heeft aangeboden voor prostitutie’.

'Feiten die ontzettend laakbaar zijn’

De man gaf zelfs aan klanten door dat seks zonder condoom mogelijk was, voor een meerprijs van 50 euro. Een seksafspraak met het meisje kostte gemiddeld 200 euro. Dat het hier ging om een minderjarig slachtoffer was volgens officier Jeroen Houwink alleen nog maar kwalijker. 'Het gaat hier om heel zware feiten die ontzettend laakbaar zijn’.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De strafeis werd bepaald door verschillende factoren. In het voordeel van de verdachte is dat hij vanwege een autistische stoornis verminderd toerekeningsvatbaar is. De Burgumer was iemand met weinig sociale contacten. Hij gebruikte alcohol en in de weekenden cocaïne.

Naar seksafspraak gebracht

Voor een medeverdachte, een 22-jarige inwoner van Hurdegaryp eiste de officier zes maanden cel. De man heeft het meisje eenmaal naar een seksafspraak gebracht. Hij zei zelf dat hij puur uit nieuwsgierigheid was meegegaan en het nooit zijn bedoeling is geweest het meisje aan te zetten tot prostitutie, maar dat geloofde de officier niet.

Erotische foto’s op telefoon

De Burgumer heeft pornografische foto’s van het meisje gemaakt en die verspreid. Dat is, omdat het meisje minderjarig is, kinderporno. Hij heeft ook seks gehad met het meisje, hij was haar eerste klant. De Hurdegariper had erotische foto’s van het meisje op zijn telefoon. Zijn rol is wel minder groot dan het aandeel van de van de Burgumer.

Rode draad 'de kans om aan geld te komen’

De rode draad in de chats tussen de verdachten en het meisje is volgens de officier 'de kans om aan geld te komen’. Dat de twee 'een kind van 15’hebben aangezet tot het hebben van seks met minderjarigen woog voor Houwink extra zwaar.

'Minderjarigen te allen tijde beschermen’

'Minderjarigen dienen te allen tijde tegen zichzelf worden beschermd en tegen personen die misbruik van ze willen maken’, aldus de officier. Dat het slachtoffer het initiatief heeft genomen tot het hebben van seks doet daar niets aan af.

'Kwetsbaar meisje dieper in de ellende gedrukt’

De officier neemt het de Hurdegariper kwalijk dat hij zijn rol minder groot maakt en de verantwoordelijkheid vooral buiten zichzelf zoekt. 'Hij negeert het feit dat hij een heel kwetsbaar meisje dieper in de ellende heeft gedrukt’.

Man op Facebook voorgedaan als jonge vrouw

Eerder op de dag besprak de rechtbank de feiten waarvan de mannen worden verdacht. Daaruit bleek dat het meisje door een 37-jarige man uit Noord-Holland die zich op Facebook voordeed als jonge vrouw, was aangezet zich te prostitueren. De Noordhollander moet nog terechtstaan. Zeven 'klanten’ van het meisje moeten zich donderdag en vrijdag voor de rechtbank verantwoorden. Als de rechtbank de strafeis overneemt, betekent dit dat de Hurdegariper terug naar de gevangenis moet. Hij heeft 87 dagen in voorarrest gezeten. De Burgumer zit nog steeds in vast.

