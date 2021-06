Burgumer, Hurdegariper boden meisje (15) aan voor seks

wo 30 juni 2021 13.25 uur

LEEUWARDEN - Twee mannen uit Burgum en Hurdegaryp (beide 22 jaar) worden ervan verdacht dat ze vanaf mei tot begin augustus vorig jaar een 15-jarig meisje uit Drachten seksueel hebben uitgebuit. De mannen staan woensdag terecht bij de rechtbank in Leeuwarden.

'Klanten' donderdag en vrijdag voor de rechter

Het meisje heeft seks gehad met zeven volwassen mannen uit Drachten Leeuwarden, Franeker, Balk, Groningen en Delfzijl, in de leeftijd van 22 tot 61 jaar. De zeven 'klanten' moeten zich donderdag en vrijdag voor de rechter verantwoorden.

Contact via Speurders.nl

De verdachten vervoerden het meisje naar klanten en kregen een deel van het geld dat ze kreeg voor haar seksuele diensten. Meestal was dat 200 euro. De Burgumer heeft ook seks met het meisje gehad, hij was haar eerste klant. Hem wordt verweten dat hij seksadvertenties heeft vervaardigd en dat hij erotische foto's van het meisje heeft gemaakt en verspreid.

Tikkies naar klanten gestuurd

Daarmee maakte hij zich schuldig aan het vervaardigen en bezit van kinderporno vindt het Openbaar Ministerie. Ook zou de Burgumer Tikkies hebben gestuurd naar klanten van het meisje. Hij was via Speurders.nl met haar in contact gekomen. Het meisje bood zichzelf aan via Speurders en via Snapchat.

'Seksbuddy'

De twee kregen een soort van vriendschappelijke band, de Burgumer noemde het meisje zijn 'seksbuddy'. De Hurdegarypster, bevriend met de Burgumer, zou het meisje eenmaal naar een klant hebben gebracht. Hij zou puur uit nieuwsgierigheid met het meisje op pad zijn gegaan, hij ontkende dat hij wist dat ze minderjarig was. "Ik was benieuwd, hoe komt iemand in die wereld terecht", zei de man.

Psychische problemen

De Burgumer beweerde dat hij een dag nadat hij met het meisje in contact kwam ontdekte dat ze nog maar 15 was. Hij zou door overmatig drank- en cocaïnegebruik zichzelf niet zijn geweest. Het meisje had psychische problemen, ze was depressief en ze is vroeger seksueel misbruikt.

Seksadvertenties

Zij was via Facebook met een 37-jarige man in contact gekomen die zich voordeed als vrouw. De 'vrouw' beweerde dat ze in de prostitutie zat en had het meisje gevraagd of ze niet een keertje mee wilde doen. De vrouw zette seksadvertenties online en vroeg het meisje om foto’s van zichzelf te sturen. Het meisje moest ook een 'sekslijst’ maken van de klanten die ze had. De man, hij woont in Noord-Holland, moet zich ook nog voor de rechter verantwoorden.

Nep-seksafspraak

De zaak kwam aan het rollen na een melding via Misdaad Anoniem: in Drachten en omgeving zou een 15-jarig meisje zich bezig houden met illegale prostitutie. Ze zou volgens de melder door twee 'jongens’ door Friesland worden rondgereden. De politie probeerde een nep-seksafspraak op touw te zetten, maar dat mislukte. Omdat het meisje minderjarig was, greep de politie toch in. Haar ouders wisten van niks. Als ze op pad ging, zei ze dat ze naar haar oma ging.

Woensdagmiddag komt het

Openbaar Ministerie (OM) met de strafeis.