Controle op sluipverkeer: 3 snelle rijders betrapt

vr 25 juni 2021 18.39 uur

SUWâLD - De afsluiting van de kruising E-10 bij Tytsjerk zorgt voor veel sluipverkeer in de omgeving. De kruising krijgt nieuw asfalt en zal tot en met zondag afgesloten zijn voor het doorgaande verkeer. De hoofdomleiding is via de Wâldwei en Centrale As maar veel bestuurders besluiten het dichterbij bij huis te zoeken. Het is daarom extra druk op de Canterlandseweg bij Gytsjerk en het Alddiel bij Suwâld.

Het team verkeer van de politie stond vrijdagmiddag zichtbaar te controleren op snelheid op het Alddiel bij Suwâld. Twee uur lang werd de snelheid van automobilisten gecontroleerd met een lasergun. Er werden in twee uur tijd drie snelle bestuurders op de bon geslingerd. De gemeten snelheid was in alle gevallen boven de 100 km/u terwijl er in het buitengebied bij de Groene Ster en Suwâld een maximum snelheid van 60 km/u geldt.

Door veel passanten werd de snelheidscontrole door passanten gewaardeerd. Vooral fietsers lopen gevaar door het te snelle autoverkeer.