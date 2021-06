Gemeente: situatie dorpsbossen is onder de maat

do 24 juni 2021 12.06 uur

OOSTERNIJKERK - De situatie rondom de kap van bomen in de dorpsbossen ten noorden van Dokkum is onder de maat. Het gemeentebestuur van Noardeast-Fryslân geeft dat toe in een reactie op vragen van de FNP. De politieke partij stelde vragen nadat dorpen niet te spreken waren over de 'ravages' die in de bossen waren ontstaan.

De gemeente weet van de onrust in de dorpen en de matige communicatie met Staatsbosbeheer. Ook is bekend dat de dorpsbossen een belangrijk onderdeel zijn van het woongenot van de inwoners van de dorpen.

Gesprekken

Er wordt inmiddels gewerkt aan een oplossing. Zo is er op 8 juni een gesprek geweest met Staatsbosbeheer over de manier waarop het onderhoud aan de bossen werd gedaan. Ook bij Staatsbosbeheer waren klachten binnengekomen en ze zijn inmiddels in gesprek geweest met de dorpen Nes en Oosternijkerk. De gesprekken met Metslawier, Hantumhuizen, Anjum en Niawier moeten nog volgen.

Onderhoud gaat wel door

Hoewel het werk momenteel vanwege het broedseizoen stil ligt, wil Staatsbosbeheer het onderhoud wel afmaken. Deze laatste werkzaamheden vinden in augustus plaats. De dorpen worden vanaf nu allemaal vooraf geïnformeerd.

Herplanten

Mochten er op plekken te weinig bomen blijven staan, dan wil Staatsbosbeheer nieuwe bomen planten die resistent zijn tegen boomziektes. Ook wordt er extra aandacht gegeven aan onveilige situaties die in het verleden ontstonden tijdens het onderhoud aan de bossen.

De dorpen zullen door Staatsbosbeheer ook betrokken worden om eventuele samenwerking te onderzoeken. Het schoonmaken van de paden en maaiwerk zou overgenomen kunnen worden door het dorp. Staatsbosbeheer is bereid om daarvoor een vergoeding te geven.