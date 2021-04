Dorpsbelang ontstemd over ravage in dorpsbossen

wo 21 april 2021 20.37 uur

OOSTERNIJKERK - Dorpsbelang Oosternijkerk is zeer ontstemd over de 'ontstane ravage' in de twee bossen bij het dorp. Staatsbosbeheer deed recent onderhoud en tientallen bomen werden gekapt. Voorheen verzorgden inwoners in het dorp het onderhoud maar door verschil van inzicht verzorgt Staatsbosbeheer het onderhoud. Dorpsbelang heeft deze week een open geschreven aan Staatsbosbeheer en de gemeente Noardeast-Fryslân.

In de brief staat geschreven: "Het bos is binnen enkele weken omgetoverd naar een 'plaats delict'. Het is ronduit beschamend dat een organisatie zoals SBB een marionet is geworden van de biomassa industrie over de rug van de dorpsbewoners! Het bos is vernield, niet meer fatsoenlijk toengankelijk en ronduit gevaarlijk voor spelende kinderen."

Dorpsbelang wil van de gemeente Noardeast-Fryslân weten waar in het proces zij (de inwoners van het dorp) gekend worden. "Hoe kunnen wij als actief dorp de leefbaarheid op peil houden wanneer deze vernielingen legaal kunnen plaatsvinden?"

Terwijl Dorpsbelang in afwachting is van een antwoord wordt in het dorp inmiddels bekeken wat voor mogelijkheden zijn voor het bos. Zo wordt er aan gedacht om het onderhoud en beheer van het bos weer in eigen handen te nemen.

Niet alleen Oosternijkerk zou ontstemd zijn over het onderhoud. De kwestie zou ook spelen in de dorpen Metslawier, Wetsens, Moddergat, Holwerd, Lioessens, Nes en Anjum, volgens reacties op Facebook.

