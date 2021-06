Gedetineerde verwondt medewerker gevangenis bij aanval

di 22 juni 2021 20.23 uur

LEEUWARDEN - In de PI Leeuwarden (gevangenis) vond dinsdagmiddag een ernstig incident voor. Een gedetineerde viel twee medewerkers aan. Eén van hen raakte daarbij zwaargewond. Hij liep hoofdletsel op en is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Zo kon de benodigde medische zorg verleend kon worden. De andere medewerker liep geen lichamelijk letsel op, maar is wel erg ontdaan door de gebeurtenissen.

De betrokken gedetineerde is in een isoleercel geplaatst. Hij wordt overgeplaatst naar een speciale afdeling in PI Vught: de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden (BPG).

Aangifte

De gevangenisdirectie heeft aangifte gedaan bij de politie. Die doet onderzoek naar het geweldsincident. Er is opvang en nazorg geregeld voor de collega's die aanwezig waren bij dit incident.