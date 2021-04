Lagere straf voor dodelijke aanrijding Fonejachtbrug

vr 16 april 2021 14.51 uur

LEEUWARDEN - De vrachtwagenchauffeur uit De Westereen (61) die bij de Fonjeachtbrug op de Stûkenwei bij Warten een dodelijke aanrijding veroorzaakte, is vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden.

Uitgeweken naar linker weghelft

De chauffeur was in een flauwe bocht met zijn veewagen uitgeweken naar de linker weghelft om bosschages die over de weg hingen te ontwijken. De vrachtwagen kwam in botsing met een tegemoetkomende bestelbus, bestuurd door een 47-jarige inwoner van Bolsward. De bestuurder van de bus overleed ter plaatse. Het slachtoffer kon geen kant op, rechts van zijn voertuig was de vangrail.

Lichtere kwalificatie

Twee weken geleden eiste de officier van justitie een werkstraf van 200 uur en een rijontzegging van 12 maanden waarvan de helft voorwaardelijk. De uiteindelijke straf viel lager uit omdat de rechtbank op een lichtere kwalificatie van het delict uitkwam. De officier vond dat er sprake was geweest van “aanmerkelijke schuld en onoplettendheid” van de kant van de vrachtwagenchauffeur, dat is volgens de wet een misdrijf.

“Moment van onoplettendheid”

De rechtbank oordeelde dat niet viel vast te stellen dat de Westereender gedurende langere tijd onoplettend is geweest. De man reed niet te hard, hij had zelfs vlak voor de botsing afgeremd. Ook was hij niet door iets afgeleid. Er is volgens de rechtbank eerder sprake geweest van “een moment van onoplettendheid”. De man heeft onvoldoende rechts gehouden, waardoor er sprake is geweest van gevaarlijk rijgedrag. En dat is een (verkeers-) overtreding.