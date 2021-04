Nieuwe locatiedirecteur CSG Liudger De Ring

vr 16 april 2021 12.40 uur

DRACHTEN - Met ingang van 1 augustus 2021 wordt Hilbrand Visser (1982) de nieuwe locatiedirecteur van CSG Liudger De Ring, school voor praktijkonderwijs en pro-vmbo te Drachten. De benoemingscommissie is unaniem geweest in haar positieve advies aan het College van Bestuur. Hilbrand Visser volgt Arend Liebe op, die met pensioen is gegaan.

Hilbrand Visser werkt momenteel als afdelingsleider aan het Marne college te Bolsward. Daar heeft hij veel ervaring opgedaan in het vmbo bb/kb onderwijs. Hij is als afdelingsleider integraal verantwoordelijk voor 35 onderwijsprofessionals en 270 leerlingen in het beroepsgerichte vmbo. Daarvoor was hij teamleider aan CSG Anna Maria van Schurman te Franeker en CSG Comenius te Leeuwarden. Hij is zijn loopbaan in het onderwijs begonnen als docent economie aan het Lauwers College te Kollum.

Visser heeft in 2016 de Master Educational Leadership op de Marnix Academie – Penta Nova succesvol afgerond en is momenteel bezig met een opleiding Design Driven Innovation aan NHL Stenden te Leeuwarden. CSG Liudger is een brede christelijke scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Het onderwijs is georganiseerd op vijf locaties. Drie in Drachten, één in Burgum en één in Waskemeer. De scholengemeenschap telt circa 3200 leerlingen. Locatie De Ring is een school voor Praktijkonderwijs.