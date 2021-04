Roetdeeltjes strijken neer tot in Nij Beets

vr 16 april 2021 09.20 uur

NIJ BEETS - Niet alleen in Drachten maar overal in de omgeving worden door mensen roetdeeltjes aangetroffen op straat. In de nacht van donderdag op vrijdag ontstond er een grote brand bij Continental Candy Industries aan de Bolder in Drachten.

Hoewel de wind over Drachten zou hebben getrokken tijdens de brand, trof Henk Tuinstra uit Nij Beets meerdere roetdeeltjes aan bij zijn woning.

De brandweer laat weten dat zij meldingen vanuit de wijken de Trisken, de Sanding en de Drachtervaart kreeg over kleine gevonden roetdeeltjes en plastic. "Mocht u deze aantreffen, dan kunt u dit deponeren in uw grijze container voor restafval. Was naderhand wel goed uw handen." is het advies.

