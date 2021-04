Brand op balkon van flat geblust door brandweer

zo 04 april 2021 17.06 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest zondagmiddag in actie komen voor een brand op een balkon van een appartement aan het Raadhuisplein in Drachten. De hulpdiensten werden om 16.46 uur opgeroepen voor de brand. Bij aankomst was er van buiten een rookontwikkeling te zien vanaf de straat.

Vanaf de straat is met een straal water een poging gedaan om de brand te blussen. Tijdens het bluswerk werd de ladderwagen opgesteld om daarmee ook het balkon te kunnen bereiken om de brand te blussen. Later werd duidelijk dat er brand was ontstaan in een bloempot met peuken.

