Auto in vlammen op aan de Sportlaan

ma 29 maart 2021 09.09 uur

DRACHTEN - Op de Sportlaan in Drachten is maandagmorgen een Seat in vlammen op gegaan. Het voertuig stond geparkeerd in een vak nabij de politieacademie. Hoe de auto in brand heeft kunnen vliegen is onbekend.

De brandweer van Drachten kwam ter plaatse om het voertuig te blussen. Toen zij ter plaatse kwamen stond de voorkant van de auto al volledig in brand. Een berger is ter plaatse gekomen om de uitgebrande auto mee te nemen.

FOTONIEUWS