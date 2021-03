Mogelijk tuintjes rond vuilniscontainers Drachten

wo 24 maart 2021 19.00 uur

DRACHTEN - Tuintjes rond ondergrondse vuilniscontainers in Drachten kunnen overlast van zwerfvuil tegengaan. Nu nog plaatsen bewoners hun vuilniszakken naast soms nog volledig lege containers. Een tuintje in de vorm van bakken van gerecycled plastic kunnen rondom de containers worden gevuld met kleurige plantjes. Het onderhoud ervan kan door de buurtbewoners zelf of de gemeente worden gedaan. De praktijk elders leert dat zwerfvuil op die manier wordt teruggedrongen.

De raadsfracties van D66, GroenLinks en PvdA kwamen met een motie om te onderzoeken wat de financiële gevolgen van het plaatsen van de zogeheten containertuintjes zijn. Met subsidies van onder andere de provincie Fryslân zouden er mogelijkheden zijn. Inwoners kunnen een tuintje adopteren, aldus de drie partijen. "Dat is beter dan dreigen met 300 euro boete als je een vuilniszak op straat zet, zoals in Rotterdam gebeurt. Afval trekt afval aan. Als we dat op deze manier kunnen tegengaan, dan is dat mooi", aldus Roy Postma van D66

Niet alle raadsleden waren even enthousiast over het idee, dat in andere Friese gemeenten al in praktijk wordt gebracht. Zolang het initiatief met provinciale subsidiegelden kan worden betaald is het prima, anders haken onder andere CDA, FNP, VVD, SP en CDA af. "Het ziet er heel gezellig uit, maar vorig jaar hebben we bij de begrotingsbehandeling nog flink bezuinigd op bloemenperken", bracht Karin van der Velde-Ronda in herinnering.

Tijdig de containers legen, adviseerde Meine Hofman van Smallingerlands Belang om zwerfviul tegen te gaan. SP-raadslid Meine Schrier had liever gezien dat burgers zelf met het initiatief kwam en dat het niet vanuit de gemeente wordt georganiseerd. Zijn ELP-collega Sandra de Jong toonde zich sceptisch. "Niet alleen als het om de kosten en subsidies gaat, maar ook op het succes op lange termijn. Maar als de meerderheid van de gemeenteraad deze kerstboom wil optuigen, dan is dat zo. Wij hebben onze twijfels." Wethouder Maria le Roy zegde toe de mogelijkheden te zullen onderzoeken.