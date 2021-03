De Balkespringer Surhuizum eindelijk thuis

wo 24 maart 2021 17.29 uur

SURHUISTERVEEN - Het kunstwerk De Balkespringer in Surhuizum is verplaatst. Vanaf deze week is de springer terug op de plek waar hij in 1617 zijn sprongen deed. Dat is voor de Antoniuskerk aan de Doarpstrjitte.

Oorspronkelijk stond het beeld bij de ingang van de gymzaal. Later is het dorpshuis De Delfeart op deze locatie gebouwd waarna het beeld wat op een ongelukkige locatie stond; aan de achterzijde. Veel dorpsgenoten, en in het bijzonder de heer Harmen Scheepsma, hebben zich ingezet voor een nieuwe, passende plek. Helaas overleed hij begin dit jaar en heeft hij de verplaatsing van De Balkespringer niet meer mee kunnen maken.

Knilles sprong van balk naar balk

De grote wens van Plaatselijk Belang was een locatie bij de kerk. Het beeld grijpt namelijk terug op de legende van De Balkespringer. Deze Knilles Egberts zou tijdens de bouw van de kerk in 1617 van de ene balk naar de andere zijn gesprongen.

Bij de locatiekeuze en de werkzaamheden is de maker van het beeld, kunstenaar Frans Ram, nauw betrokken geweest. De constructie waarop De Balkespringer zit is aangepast en het beeld heeft een onderhoudsbeurt gehad.