Rumoer rond zonnepark Opeinde houdt aan

wo 24 maart 2021 17.22 uur

OPEINDE - Het laatste woord over een nieuw zonnepark bij Opeinde is nog niet gezegd. Tijdens de digitale bijeenkomst van Het Plein van de gemeente Smallingerland kwamen tal van bedenkingen tegen het initiatief van het Duitse Kronos Solar naar voren.

De financiële participatie voor omwonenden, de archeologische en cultuur-historische waarde van het gebied en de gevolgen voor flora en fauna leveren de nodige discussie op. De aanvankelijke omvang van 33 hectare is op verzoek van onder andere omwonenden teruggebracht tot twaalf hectare aan zonnepanelen. De opgewekte stroom gaat grotendeels naar de omgeving.

Vogelwacht Opeinde, De Vereeniging Dorpsbelang Opeinde, Histoaryske Feriening De Pein en ook raadsleden hadden soms scherpe vragen voor de plannenmakers, die het zonnepark in een besloten vennootschap willen onderbrengen. Dorpsbewoners kunnen medevennoot worden, maar in dit stadium van plannen maken zijn de financiële gevolgen nog niet in detail te overzien.

Projectmanagers Laurent Estourgie en Roald Blijleven van Kronos Solar legden tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk informatie op tafel. De aanleiding was het raadsvoorstel van burgemeester en wethouder om de plannen door te laten gaan, maar de insprekers zijn het daar nog lang niet mee eens.

Bestuurslid Willem de Boer van de Vereniging Dorpsbelang Opeinde pleitte voor een goede voorlichting naar de omwonenden van de locatie waar het zonnepark mogelijk wordt aangelegd. "Als het om de financiële participatie gaat, is het voor ons een hele kluif. Als werkgroep hebben we nog lang niet alle informatie. We willen duidelijkheid over de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden, maar die hebben we nog niet. We zien wel kansen, maar we zien ook nog veel bedreigingen. Daarover willen we eerst met Kronos Solar in zee", aldus De Boer.

Bodemschatten

De archeologische waarde van de beoogde dertien hectare is groot, aldus Geke van Boekel-Bergsma van Histoaryske Feriening De Pein. Eerdere vondsten geven aan dat opgravingen wellicht voor nog meer verrassingen op archeologisch gebied kunnen zorgen. Zij noemde het voorstel van burgemeester en wethouders 'onvoldragen'. Ze constateerde dat Kronos Solar geen booronderzoek heeft verricht maar alleen op papier de zaken heeft uitgezocht. De duizenden heipalen van 1,5 meter lengte en kabelsleuven van 60 centimeter diep en een meter breed verstoren de mogelijk waardevolle grond, zo hield ze de raadsleden voor.

Betonpoeren

Projectmanager Estourgie sprak de veronderstelling van de historische vereniging tegen. Ook vanwege de omwonenden is het park een eind opgeschoven, waardoor een minder groot deel in archeologisch gebied ligt. Bovendien worden in dat gedeelte geen heipalen gebruikt, maar betonpoeren die niet dieper dan dertig centimeter in de grond komen. Die maximale diepte wordt door de provincie voorgeschreven om verstoring van de onderliggende grondlagen met mogelijke bodemschatten niet te verstoren. Buiten dat gebied wordt alleen heipalen in u-vorm geslagen, terwijl daar ook de gebouwen komen.

Flora en fauna

De gevolgen voor flora en fauna zijn volgens Kronos Solar ook onderzocht. Daarvoor heeft de zonneparkenbouwer een deskundig bureau ingeschakeld, dat na een quickscan met aanbevelingen kwam. Die aanbevliongen in het rapport zijn door de provincie overgenomen. Onder andere wordt een bloemenweide van 1,3 hectare als buffer aangelegd.

Johan Kootstra van Vogelwacht Opeinde was het niet met de conclusies van Kronos Solar eens. "Het gaat om een waardevol gebied in een coulissenlandschap, dat een verbinding tussen natuurgebieden zoals de Alde Feanen is. De gevolgen voor flora en fauna zijn onvoldoende belicht. Het zonnepark kan wat ons betreft daarom beter op een andere locatie."

Andere locaties in Smallingerland zijn bij de start van de plannenmakerij in 2017 wel bekeken, vertelde Roald Blijleven van Kronos Solar. Daarbij kwam Opeinde als beste uit de bus.