Auto's in botsing op parkeerplaats in Gorredijk

wo 24 maart 2021 14.57 uur

GORREDIJK - Op het Marktplein in Gorredijk heeft woensdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Een bestuurster drukte door nog onbekende reden op het gaspedaal in plaats van het rempedaal. Mogelijk was de vrouw onwel geworden.

Een ter plaatse gekomen ambulance heeft de vrouw onderzocht. Zij moest mee naar het ziekenhuis. Een berger is ter plaatse gekomen om de beide voertuigen mee te nemen.

