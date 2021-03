Smallingerland helpt 'achteruit biddende' ondernemers

wo 24 maart 2021 11.48 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland verbetert de communicatie met ondernemers in coronatijd. De raadsfracties van PvdA en ELP hadden klachten ontvangen over "het gebrek aan empathisch vermogen van zowel ambtenaren als bestuur", zoals ze dat noemden. "Ondernemers voelen zich in de steek gelaten", constateerde PvdA-raadslid Anton Pieters. Ze stelden raadsvragen tijdens de vergadering van Het Besluit dinsdagavond.

Wethouder Felix van Beek zag het anders. Hij vindt dat de gemeente juist op alle fronten actief is om de ondernemers in coronatijd te ondersteunen. Volgens hem is zowel bestuurlijk als ambtelijk veel aandacht voor de problematiek. De gemeente heeft ook verschillende maatregelen getroffen: facturen van ondernemers worden snel betaald, de huur van gemeentelijke panden is opgeschort, betalingsregelingen worden getroffen. "Ook praten we intensief met de ondernemersverenigingen en de horeca. Vandaag hebben we nog overleg met groepen gehad en daar hebben we geen klachten gehad, maar wel positieve reacties."

Wethouder Van Beek deelde een sneer uitdeelde aan de klagers. "Ondernemers met klachten kunnen beter direct contact met het college of de ambtenaren opnemen. Achter de coulissen gebeurt heel veel en doen we goede dingen." PvdA-raadslid Pieters en zijn ELP-collega Wally Postma, die de raadsvragen mee indiende, voelden zich direct aangesproken. Zij vonden het standje van de wethouder, zoals ze het noemden, niet prettig. Pieters had naar aanleiding van de klachten van de ondernemers namelijk al eerder contact met de wethouder opgenomen. "Verschillende ondernemers heb ik achteruit horen bidden. Dat zullen jullie achter de coulissen niet meemaken, maar ik hoor het vóór de coulissen wel. Ondernemers voelen zich in de steek gelaten", aldus Pieters.

Aanleiding voor het vragenrondje aan het college waren de gemeentelijke aanslagen voor belastingen, die eerder dit jaar bij de ondernemers op de deurmat ploften. Het gaat onder andere om de kosten voor terrasvergunningen, onroerende-zaakbelasting en reinigingsrechten. ELP en PvdA hadden de aanslagen liefst laten vergezellen van een briefje, waarin hulp wordt geboden aan ondernemers die door de coronapandemie zijn getroffen. "Alsof er geen corona bestaat, zo kwamen de aanslagen binnen." Volgens Pieters had de gemeente zich meer begripvol kunnen opstellen. Wethouder Van Beek beloofde de communicatie met de ondernemers te verbeteren. "Natuurlijk nemen we dit ter harte."