Smallingerland pleit voor beweegbare brug Eastermar

wo 24 maart 2021 09.21 uur

EASTERMAR - Smallingerland schaart zich in de rij van tegenstanders van een vaste brug bij Eastermar. Daarmee wordt het vaargebied rond De Leyen voor een deel van de pleziervaarders op slot gezet. Dat geldt ook voor de haven van Rottevalle.

De huidige beweegbare brug heeft zoveel mankementen dat vervanging hoognodig is. Een vaste brug van drie meter hoogte beperkt de toegang van boten met een mast en hogere schepen. Mocht buurgemeente Tytsjerksteradiel voor een veel goedkopere vaste brug kiezen dan is dat voor onze gemeente een slechte keuze, aldus het Smallingerlandse raadslid Chiel Bolt tijdens het vragenuurtje dinsdag in de gemeenteraad.

"Als gemeente hebben we veel in het waterfront van Rottevalle geïnvesteerd. Dat geldt ook voor de ondernemers, die door de bouw van een vaste brug gedupeerd zullen worden. De haven wordt voor de grotere schepen onbereikbaar", aldus Bolt.

Hij voorziet ook problemen voor de baggerschepen, die de vaarroute naar Rottevalle bevaarbaar houden. Hij stelde de vragen tijdens de digitale gemeenteraadsvergadering, waarin alle raadsleden met hun gezicht op het beeldscherm te zien zijn. Bolt had een foto van de geopende brug op de achtergrond geplakt.

Zorgen al bekend gemaakt

Burgemeester en wethouders van Smallingerland hadden vorige week al een brief met hun zorgen naar de collega's in de buurgemeente gestuurd, vertelde wethouder Felix van Beek in reactie op de vragen van de ELP. "Daarin hebben we gewezen op het belang van een beweegbare brug, het behoud ervan, het algemeen belang voor de watersport en in het bijzonder voor ons gebied De Leyen en de haven van Rottevalle." Ook het skûtsje De Rot met zijn hoge mast zou geen rondjes meer kunnen varen, aldus Van Beek. De standpunten van Smallingerland worden gedeeld door het Watersportverbond en de provincie Fryslân. Zij hebben hun zorgen ook al gedeeld en gepleit voor een beweegbare brug.

De gemeente Tytsjerksteradiel vergadert donderdagavond over de plannen voor de brug in Eastermar.