Inbraakverdachte beschuldigt zoon des huizes

di 23 maart 2021 16.30 uur

LEEUWARDEN - Bij een inbraak in een woning aan It Roer in Grou zouden begin april 2017 onder meer 45 sporthorloges zijn buitgemaakt. Met de nadruk op zouden, want degene die verdacht wordt van de inbraak ontkende dinsdag bij de Leeuwarder rechtbank. Hij beweerde dat hij de horloges had gekregen van de zoon des huizes, als vereffening van een schuld.

Horloges via Marktplaats verkocht

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 28-jarige Leeuwarder ervan te hebben ingebroken in de woning. Zijn telefoon heeft op de dag van de inbraak een zendmast in Grou aangestraald. Bovendien hebben zijn vriendin (25) en haar vader (57) een paar van de gestolen horloges via Marktplaats verkocht.

Doos sporthorloges meegegeven

De Leeuwarder ontkende niet dat hij op de bewuste dag in Grou is geweest, hij gaf zelfs toe dat hij in de woning was geweest. Hij was er niet om in te breken, maar om geld te halen. De zoon des huizes zou hem 1000 euro verschuldigd zijn. Omdat de jongen het geld niet had, zou hij bij wijze van alternatief de Leeuwarder 45 sporthorloges hebben meegegeven. Zijn vader is importeur van de horloges.

Zoon was niet thuis

De Leeuwarder denkt dat de zoon de inbraak in scene heeft gezet. Er waren braaksporen, bij een deur en een raam. Een vriend van de Leeuwarder trad dinsdag op als getuige, hij bevestigde de lezing van zijn kameraad. De zoon was ook als getuige opgeroepen, hij hield vast aan zijn verhaal: hij was die dag niet thuis en hij had de Leeuwarder ook geen horloges meegegeven.

Pseudo-kopen

De zaak was aan het rollen gekomen doordat de vriendin en haar vader de horloges via internet te koop hadden aangeboden. Politieagenten boden zich aan als koper, na twee zogeheten pseudo-kopen werden vader en dochter aangehouden. Zij verklaarden beide dat ze niet in de gaten hadden dat er een luchtje aan de horloges zat. De totale waarde van de partij horloges was ruim 9000 euro. Het grootste deel ging terug naar de eigenaar.

Rekening met ouderdom van de zaak

Die had een strop van meer dan 24.000 euro, inclusief de schade aan de woning. Het grootste deel, ruim 20.000 euro, is door de verzekering vergoed. Het restant wordt op de verdachten verhaald. Officier van justitie Leonie Lubbers hield bij haar eis sterk rekening met de ouderdom van de zaak. Zij vorderde voor de Leeuwarder een werkstraf van 90 uur en voor vader en dochter een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.